Токио считает участие своих компаний в «Сахалине-2» важным для энергообеспечения Японии

Решение России разрешить передачу долей в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation «очень важно» в вопросе стабильного энергообеспечения Японии. Об этом заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно, передает РИА «Новости».

Мацуно подчеркнул, что японские власти продолжат пристально следить за ситуацией и предпринимать необходимые меры для обеспечения стабильных поставок сжижженного природного газа путем общих усилий частного и государственного секторов.

«Мы осознаем, что впереди нас ожидают различные обсуждения среди акционеров, и мы продолжим пристально отслеживаться ситуацию и предпринимать все возможные меры для обеспечения стабильных поставок », — сказал Мацуно.

31 августа российское правительство разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в 10% в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2».

В дальнейшем японская корпорация Mitsubishi официально подтвердила, что договорилась с Российской Федерацией о сохранении своей доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».