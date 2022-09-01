Министр энергетики Южной Африки Монташе заявил о ценности угля на фоне кризиса в Европе

Энергетический кризис в Европе, вызванный удорожанием поставок природных ресурсов, продемонстрировал ценность угля в качестве альтернативного источника энергии. Слова главы Министерства энергетики Южно-Африканской Республики (ЮАР) Гведе Монташе приводит Bloomberg.

«Волнения по поводу перехода с угля на возобновляемые источники энергии становится мифом. Многие думают, что возобновляемые источники энергии являются так называемым спасителем, но мы знаем, что это не так. Германия болезненно усвоила это», — заявил Монташе.

Южная Африка использует уголь в качестве основного источника энергии. Для выработки в стране задействуют более 80% электроэнергии, однако с 2008 года население подвергается периодическим веерным отключениям. Это происходит из-за того, что государственная компания Eskom Holdings SOC Ltd. не может удовлетворить спрос на свои старые электростанции.

В то же время крупнейшая экономика Европы — Германия — за последнее время пересмотрела экономическую программу по ускоренному переходу на возобновляемые источники энергии. В стране намерены возобновить работу на законсервированных угольных электростанциях, а также продлить срок службы атомных станций на фоне разгорающегося кризиса с поставками энергоресурсов из России в связи с международными санкциями.

Энергокризис в Германии уже спровоцировал рекордный рост годовой инфляции в августе. По итогам последнего месяца лета рост цен в стране ускорился до 7,9%. Столь высокий показатель фиксировали в ФРГ зимой 1973-74 годов из-за нефтяного кризиса.