В Италии арестовали 11 вилл российского бизнесмена Вячеслава Кантора

Власти Италии арестовали 11 вилл российского бизнесмена Вячеслава Кантора — владельца компании по производству минеральных удобрений «Акрон». Об этом сообщает L.

Отмечается, что под административный арест в том числе попали виллы, которые ранее принадлежали семье бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. В свое время они были проданы Кантору.

Упоминаемая недвижимость находится на курорте Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Одной из них ранее владела мать Берлускони, другой — его младший брат Паоло.

Совет Европы поручил конфисковать активы Вячеслава Кантора еще в апреле, когда россиянин оказался в санкционном списке. После этого Кантор решил продать контрольный пакет акций в «Акроне»: долю в 45,1% он передал в управление трем своим топ-менеджерам, пишет «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что власти Великобритании начали расследование в отношении благотворительных фондов, в попечительском совете которых состоит владелец контрольного пакета акций «Акрона» Вячеслав Кантор.