«Известия»: Центробанку предложили решение проблемы подложных микрокредитов

Народный фронт направил письмо проекта «За права заемщиков» в адрес главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной с идеей установить правило, при котором перевод средств осуществляется не по номеру карты, а по реквизитам. Об этом сообщает газета «Известия».

Инициатива призвана уберечь граждан от действий мошенников, которые берут на случайных людей микрозаймы. Отмечается, что проблема состоит в упрощенном оформлении онлайн-микрокредитов. Заемщику достаточно указать персональные данные человека, его телефон, номер банковской карты и получить деньги.

Таким образом, ЦБ призывают обязать МФО перечислять средства при онлайн-оформлении займов только в виде перевода по банковским реквизитам заемщика.

«В таком случае действия мошенников будут максимально затруднены, поскольку для получения денег необходимо будет каждый раз искать дроппера с полностью совпадающими ФИО, а номер счета и вовсе подделать невозможно — он уникален», — отметили правозащитники.

В службе финансового уполномоченного добавили, что проблема получения заемных средств без согласия клиента особенно остро стоит в сфере МФО. В частности, почти за восемь месяцев таких обращений было 23,4% из общего числа жалоб, однако за весь прошлый год их было в два раза меньше.

Ранее психолог Анастасия Лысакова рассказала о главных приемах мошенников, которые пытаются завладеть чужими деньгами.