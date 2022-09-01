Танкер в Суэцком канале был снят с мели, навигация восстановлена

Танкер под флагом Сингапура в Суэцком канале был снят с мели, навигация восстановлена, пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что танкер заблокировал движение по каналу.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. В ночь на 28 марта была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, однако она провалилась. Пробка из грузовых кораблей, которые ждут в очереди, чтобы войти в канал, была видна в 65 км от южного входа.