В США запасы нефти снизились на 3,33 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах Америки на прошлой неделе сократились на 3,33 млн баррелей, до 418,35 млн баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные еженедельного доклада Минэнерго США.

По данным американского энергетического ведомства, в стране запасы товарного бензина уменьшились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов, напротив, выросли на 112 тыс. баррелей, до 111,71 млн баррелей.

На прошлой неделе пресс-служба управления энергетической информации американского Минэнерго сообщила, что стратегические нефтяные резервы США в период 13–19 августа сократились на 8,1 млн баррелей до 453,1 млн баррелей и достигли минимальных значений с января 1985 года.

В конце июля глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявила, что администрация США не собирается продавать нефть из своего стратегического резерва после истечения установленного в марте срока в полгода, который установил президент Джо Байден.

Ранее 31 августа агентство Bloomberg написало, что цена на нефть переживает худшее падение с 2020 года на фоне роста ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в США.