Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Чемпион ОИ Тихонов о словах Клебо о россиянах: наконец-то до него дошло 22:39
Биржа Crypto.com по ошибке перевела клиентке $10,5 миллионов и подала на нее... 22:38
Администрация Эрдогана обвинила Reuters в публикации фейков 22:31
В Казани экс-начальника отдела полиции приговорили к восьми годам колонии 22:21
В аэропорту ОАЭ задержали пассажира, который пытался вывезти найденное в пустыне... 22:19
В «Химках» подтвердили увольнение Писарева с поста главного тренера 22:17
Samsung представила «неубиваемый» планшет Galaxy Tab Active 4 Pro 22:14
Прокурор запросил пять лет колонии для владелицы клуба, где погибла дочь актера... 22:11
В Финляндии рассмотрят введение «гуманитарной визы» для диссидентов... 22:09
Экс-тренер сборной России Игнатьев о Дзюбе: хотел бы надеяться, что он не уронит свою... 21:59

В США запасы нефти снизились на 3,33 млн баррелей за неделю

close
100%
LM Otero/AP

Коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах Америки на прошлой неделе сократились на 3,33 млн баррелей, до 418,35 млн баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные еженедельного доклада Минэнерго США.

По данным американского энергетического ведомства, в стране запасы товарного бензина уменьшились на 1,17 млн баррелей и составили 214,48 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов, напротив, выросли на 112 тыс. баррелей, до 111,71 млн баррелей.

На прошлой неделе пресс-служба управления энергетической информации американского Минэнерго сообщила, что стратегические нефтяные резервы США в период 13–19 августа сократились на 8,1 млн баррелей до 453,1 млн баррелей и достигли минимальных значений с января 1985 года.

В конце июля глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз заявила, что администрация США не собирается продавать нефть из своего стратегического резерва после истечения установленного в марте срока в полгода, который установил президент Джо Байден.

Ранее 31 августа агентство Bloomberg написало, что цена на нефть переживает худшее падение с 2020 года на фоне роста ставок Федеральной резервной системы (ФРС) в США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть