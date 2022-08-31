Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Суд арестовал супруга пропавшей год назад в Рязанской области женщины 21:10
В России появится новый бренд геймерских смартфонов 21:08
Кирби: США озабочены покупками КНР и Индией российской нефти, но признают это право 21:02
В центре Москвы заметили женщину, выгуливающую огромную свинью на поводке 20:58
В Англии сообщили о срыве трансфера Захаряна в «Челси» 20:56
Психолог Защиринская объяснила, как успокоить переживающего из-за оценок ребенка 20:53
Учителя предложили установить наказание для школьников за пользование телефонами... 20:50
Крупнейшие российские банки увеличили объем ипотечного кредитования с господдержкой... 20:49
Шадаев: россиянки делают предложение своим избранникам через портал Госуслуг 20:47
В Роспотребнадзоре разъяснили введение запрета на телефоны в школах 20:43

Росстат: зарплаты в России снизились в реальном выражении в июне на 3,2%

close
100%
Depositphotos

В России в июне снизился реальный размер (с поправкой на инфляцию) заработных плат до 3,2% в годовом выражении. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Росстата.

По информации статистического ведомства, среднемесячная зарплата россиян в номинальном выражении в июне 2022 года составила 66 572 рубля, увеличившись на 12,2% относительно июня 2021 года.

Всего за первые шесть месяцев 2022 года зарплаты граждан России в номинальном выражении увеличились на 12,8% относительно аналогичного периода 2021 года, однако в реальном выражении показатель снизился на 1,3%.

Во второй половине августа Минэкономразвития улучшило большинство прогнозов по экономическим показателям на 2022 год. Спад экономики ожидается на уровне 4,2% вместо 7,8% в майском прогнозе.

Ранее 31 августа пресс-служба министерства экономического развития сообщила, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 14,31% на 29 августа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть