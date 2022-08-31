Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Блинкен рассказал, как «открытость» Горбачева повлияла на ход истории 19:42
Министры финансов G7 обсудят возможности сокращения доходов РФ от нефти 19:40
В Магнитогорске поймали обезьяну, покусавшую местных жителей 19:40
Вдова Ельцина заявила, что Горбачев искренне хотел сделать СССР миролюбивой страной 19:40
Канчельскис о переходе Кокорина в «Арис»: футбольный бог наказал 19:33
Школьница сбежала из Истры к совратившему ее жителю Липецка 19:32
Бывшая девушка Бена Аффлека Ана де Армас в золотом топе снялась для обложки... 19:32
В Германии обнаружили древнее погребение женщины со складным стулом 19:27
Минцифры предложило использовать «Госуслуги» для подтверждения личности 19:27
Почти 40% россиян не готовы ради удешевления машины отказаться от систем безопасности 19:26

Глава «Газпрома»: Siemens не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока»

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Немецкая компания Siemens на сегодняшний день не в состоянии регулярно ремонтировать агрегаты для трубопровода «Северный поток», поскольку организации просто негде совершать работы. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава российской энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер.

«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», — сказал Миллер.

По его словам, компрессорная станция «Портовая» сейчас загружена на 20% из-за антироссийских санкций. Глава «Газпрома» отметил, что западные оппоненты сами попали в свою же «санкционную ловушку». Европа выпустила такое количество ограничений, что вызвало «санкционную запутанность».

Накануне «Газпром» подтвердил остановку «Северного потока» с 31 августа до 3 сентября. Прокачку поставят на паузу в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Со второй половины августа на фоне новостей о временном прекращении работы трубопровода биржевая цена на газ в Европе превышала $3500 тыс. Ранее 31 августа Миллер заявил, что стоимость топлива на пике осенне-зимнего сезона может превышать $4 тыс. за 1 тыс. куб.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть