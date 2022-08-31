Глава «Газпрома»: Siemens не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока»

Немецкая компания Siemens на сегодняшний день не в состоянии регулярно ремонтировать агрегаты для трубопровода «Северный поток», поскольку организации просто негде совершать работы. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава российской энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер.

«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», — сказал Миллер.

По его словам, компрессорная станция «Портовая» сейчас загружена на 20% из-за антироссийских санкций. Глава «Газпрома» отметил, что западные оппоненты сами попали в свою же «санкционную ловушку». Европа выпустила такое количество ограничений, что вызвало «санкционную запутанность».

Накануне «Газпром» подтвердил остановку «Северного потока» с 31 августа до 3 сентября. Прокачку поставят на паузу в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Со второй половины августа на фоне новостей о временном прекращении работы трубопровода биржевая цена на газ в Европе превышала $3500 тыс. Ранее 31 августа Миллер заявил, что стоимость топлива на пике осенне-зимнего сезона может превышать $4 тыс. за 1 тыс. куб.