Новак предложил выделять малоимущим россиянам деньги на газификацию

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным предложил регионам выделять малоимущим больше средств на работы по газификации внутри участка дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я хотел бы предложить, если вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу, и руководителям регионов рассмотреть возможность обеспечить граждан с низкими доходами еще большим выделением средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома», — сказал вице-премьер.

Новак указал на то, что малообеспеченные граждане могут зачастую не иметь финансовой возможности купить необходимое оборудование в сроки строительства газовой инфраструктуры для газификации. При этом 73 региона предоставляют субсидии на это.

31 августа российский президент провел встречу с членами правительства, в ходе которой обсуждалась социальная газификация. Докладчиком по этой теме выступил вице-премьер Александр Новак.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия в перспективе может объединить единую, ориентированную на Европу газотранспортную систему с другими проектами для возможности быстро менять направления сырьевых поставок с запада на восток и обратно. Он отметил, что нужно укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, расширить газификацию российских регионов.

С начала текущего года в Подмосковье было построено более 70 км газопровода, появилась возможность газифицировать дома более тысячи жителей региона. До конца 2022 года собираются построить еще 300 километров новых газопроводов, таким образом, к голубому топливу смогут подключиться еще 9,6 тыс. жителей. Наличие газопровода-источника в населенном пункте обязательно для включения дома в президентский проект социальной газификации.