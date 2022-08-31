Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Блинкен рассказал, как «открытость» Горбачева повлияла на ход истории 19:42
Министры финансов G7 обсудят возможности сокращения доходов РФ от нефти 19:40
В Магнитогорске поймали обезьяну, покусавшую местных жителей 19:40
Вдова Ельцина заявила, что Горбачев искренне хотел сделать СССР миролюбивой страной 19:40
Канчельскис о переходе Кокорина в «Арис»: футбольный бог наказал 19:33
Школьница сбежала из Истры к совратившему ее жителю Липецка 19:32
Бывшая девушка Бена Аффлека Ана де Армас в золотом топе снялась для обложки... 19:32
В Германии обнаружили древнее погребение женщины со складным стулом 19:27
Минцифры предложило использовать «Госуслуги» для подтверждения личности 19:27
Почти 40% россиян не готовы ради удешевления машины отказаться от систем безопасности 19:26

Новак предложил выделять малоимущим россиянам деньги на газификацию

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным предложил регионам выделять малоимущим больше средств на работы по газификации внутри участка дома. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я хотел бы предложить, если вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу, и руководителям регионов рассмотреть возможность обеспечить граждан с низкими доходами еще большим выделением средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома», — сказал вице-премьер.

Новак указал на то, что малообеспеченные граждане могут зачастую не иметь финансовой возможности купить необходимое оборудование в сроки строительства газовой инфраструктуры для газификации. При этом 73 региона предоставляют субсидии на это.

31 августа российский президент провел встречу с членами правительства, в ходе которой обсуждалась социальная газификация. Докладчиком по этой теме выступил вице-премьер Александр Новак.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия в перспективе может объединить единую, ориентированную на Европу газотранспортную систему с другими проектами для возможности быстро менять направления сырьевых поставок с запада на восток и обратно. Он отметил, что нужно укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, расширить газификацию российских регионов.

С начала текущего года в Подмосковье было построено более 70 км газопровода, появилась возможность газифицировать дома более тысячи жителей региона. До конца 2022 года собираются построить еще 300 километров новых газопроводов, таким образом, к голубому топливу смогут подключиться еще 9,6 тыс. жителей. Наличие газопровода-источника в населенном пункте обязательно для включения дома в президентский проект социальной газификации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть