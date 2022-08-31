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В Германии сочли угрожающим рост доли коммунальных должников предстоящей зимой

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Dirk Waem/Global Look Press

Резкий рост цен на энергоносители предстоящей зимой может привести к тому, что до 15% клиентов коммунальных компаний не смогут оплачивать счета за электроэнергию. В настоящее время доля неплательщиков в стране уже достигла 8%, сообщает Zeit.

«До сих пор дефолты по платежам были ниже одного процента. Сейчас многие городские предприятия уже оценивают убытки до восьми процентов», — заявил исполнительный директор Ассоциации муниципальных предприятий Германии Ингберт Либинг.

Однако в некоторых городах власти предупреждают об угрозе почти двукратного роста доли неплательщиков по сравнению с текущими показателями, добавил он.

«Есть также городские власти, которые рассчитывают до 15 процентов дефолтов по оплате коммунальных услуг. Это выглядит уже угрожающей тенденцией», — заключил Либинг.

В настоящее время рост цен для клиентов городских коммунальных служб во многих немецких городах составляет от 30 до 60%. На фондовом рынке стоимость мВт/ч электроэнергии за последние полтора года повысилась с €20 в начале 2021-го до более чем €300 к концу августа 2022-го. По мнению Либинга, такие высокие цены неизбежно повлияют на рост стоимости «тепла» для конечных потребителей предстоящей зимой.

31 августа в Германии известные представители культуры и эко-активисты подписали письмо к канцлеру Олафу Шольцу, в котором попросили его сохранить дешевые билеты на общественный транспорт по €9. Инициатором обращения выступил местный комик Себастьян Рабсаль. По его мнению, данная мера станет эффективным способом борьбы с энергетическим и климатическим кризисом.

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