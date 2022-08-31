Москва разрешила передать Mitsubishi 10% доли в новом операторе «Сахалина-2»

Российское правительство разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в 10% в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2», соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 Указа президента РФ от 30 июня №413 «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» и уведомлением компании Mitsubishi Corporation о согласии принять в собственность долю в уставном капитале ООО «Сахалинская энергия» разрешить передачу 10% доли в уставном капитале указанного общества компании DJS Japan Сo.», — говорится в сообщении.

Кабмин поручил подготовить соответствующие документы ООО «Сахалинская энергия» для передачи доли.

В начале августа Япония выразила намерение сохранить участие в проекте «Сахалин-2».

3 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора СРП-проекта «Сахалин-2», компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске.