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Folha de S.Paulo: Бразилия стала основной страной для китайских инвестиций

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Китайская Народная Республика (КНР) увеличила объем инвестиций в Бразилию в 2021 году в три раза, что превратило южноамериканское государство в основное направление для китайского капитала. Об этом написала газета Folha de S.Paulo со ссылкой на данные Бразильско-китайского делового совета.

По данным организации, в 2021 году Китай инвестировал в бразильские стартап-проекты, инфраструктуру и нефтяной сектор. Всего Пекин потратил на эти цели $5,9 трлн. При том, что в 2020 году объем китайских инвестиций в Бразилию составил $1,9 млрд.

Отмечается, что на долю Бразилии пришлось 13,6% внешних инвестиционных операций Китая. 85% от вложений в прошлом году пришлось на сырьевую отрасль, а именно на разработку шельфовых месторождений «Бузиос», которые находятся в районе курортного бразильского штата Рио-де-Жанейро.

Бразилия и Китай наряду с Россией, Индией и ЮАР входят в альянс БРИКС.

Ранее экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (был у власти с 2003 года по 2010 год) выразил обеспокоенность усилением китайского присутствия в стране. Бывший глава государства вновь баллотируется на президентский пост на предстоящих октябрьских выборах в стране.

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