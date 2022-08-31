Правительство утвердило новый список стратегического минерального сырья

Правительство России утвердило новый список стратегического минерального сырья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что в обновленный список вошли гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды, графит, шпат плавиковый.

Ранее Евросоюз рекомендовал импортерам прописывать в договоре купли-продажи нефти пункт, которым экспортер подтверждает, что смесь не содержит российской составляющей.

Экономическим операторам, занимающимся импортом сырой нефти и нефтепродуктов, рекомендовано также принять меры, гарантирующие, что сырая нефть из России, находящаяся под санкциями, не будет импортирована. Это будет относиться и к случаям, когда она смешана с большей частью нефти, происходящей из третьей страны.

Экспортер должен будет доказать это, исключая случаи, когда точная доля продукта, происходящего не из России, не может быть четко продемонстрирована национальным органам государства — члена ЕС.