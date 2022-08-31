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В Uniper заявили о ежедневных потерях в €100 млн из-за подорожания газа

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германский энергоконцерн Uniper теряет ежедневно более €100 млн из-за подорожания газа и просит еще 4 млрд для обеспечения ликвидности. Об этом сообщается на сайте компании.

«Поскольку Uniper до сих пор несла более высокие расходы на закупки в одиночку, в настоящее время она накапливает денежные потери в размере более €100 млн в день», — отметили в публикации.

Там также добавили, что компания полностью израсходовала кредитную помощь в размере €9 млрд от государственной банковской группы KfW. Поэтому у нее же запросили еще €4 млрд для обеспечения краткосрочной ликвидности.

По данным Uniper, сейчас идет работа с правительством Германии по поводу решения сложившейся в проблемы. В противном случае компания просто не сможет выполнять свои функции для клиентов в ФРГ и Европе. Поэтому просьба о продлении кредитной линии направлена на обеспечение поставки энергоносителей, которые уже были обещаны покупателям.

23 августа на сайте энергорегулятора сообщалось, что Uniper решил запустить резервную угольную тепло-электростанцию (ТЭС) с 29 августа ради обеспечения электроснабжения предстоящей зимой.

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