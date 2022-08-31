Глава «Газпрома» Миллер заявил, что РФ обеспечена запасами газа на 100 лет вперед

РФ обеспечена запасами газа на 100 лет вперед, некоторые месторождения будут продолжать работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера.

По словам Миллера, Россия в 2120 году сможет поставлять газ.

«Наши потребители, россияне, получат доступ к дешевому, надежному энергоресурсу. Особенно важно отметить, что потребители на внутреннем рынке имеют прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее страны», — пояснил глава российский компании.

Как добавил Миллер, есть сведения о ряде месторождений, способных работать и давать газ стране на протяжении многих лет.

Ранее «Газпром» сократил поставки газа в Италию.

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что в среду, 31 августа, получит от «Газпрома» примерно на 7 млн кубометров газа меньше.

Также с осложнениями в поставках российского топлива ранее столкнулась и Франция.