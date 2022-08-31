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Глава «Газпрома» Миллер заявил, что РФ обеспечена запасами газа на 100 лет вперед

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Eduard Korniyenko/Reuters

РФ обеспечена запасами газа на 100 лет вперед, некоторые месторождения будут продолжать работать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера.

По словам Миллера, Россия в 2120 году сможет поставлять газ.

«Наши потребители, россияне, получат доступ к дешевому, надежному энергоресурсу. Особенно важно отметить, что потребители на внутреннем рынке имеют прекрасные возможности с оптимизмом смотреть в газовое будущее страны», — пояснил глава российский компании.

Как добавил Миллер, есть сведения о ряде месторождений, способных работать и давать газ стране на протяжении многих лет.

Ранее «Газпром» сократил поставки газа в Италию.
Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что в среду, 31 августа, получит от «Газпрома» примерно на 7 млн кубометров газа меньше.

Также с осложнениями в поставках российского топлива ранее столкнулась и Франция.

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