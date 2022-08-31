Лавров заявил, что платежная система «Мир» скоро заработает в Иране

Российская платежная система «Мир» в ближайшее время будет интегрирована с иранской системой «Шетаб». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время по данному вопросу ведутся предметные переговоры на уровне центральных банков.

«В июле и договорились о своего рода дорожной карте, которая будет приводить нас к этому результату. Я уверен, что это состоится достаточно скоро», — сказал Лавров.

Накануне заместитель главы Министерства иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что в ближайшие дни в стране может произойти подключение российской платежной системы «Мир».

Сейчас российские карты «Мир» принимаются в десяти зарубежных странах: Турции, Киргизии, Узбекистане, Армении, Вьетнаме, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.