Россияне заинтересовались квартирами в Москве с шестого по девятый этаж

Потенциальные покупатели жилья в Москве заинтересовались квартирами с шестого по девятый этаж. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные от аналитиков ЦИАН.

С 2017 года по август 2022 года на жилье в Москве, которое находится с шестого по девятый этаж, доля просмотров от общего числа составила 22%, отметили в публикации.

По данным ЦИАН на втором месте по популярности у потенциальных покупателей оказались квартиры, которые находятся с 10-го по 17-й этаж. На них пришлось 18% от всех просмотров за пять с лишним лет. И третье место замыкает спрос на квартиры, расположенные на четвертом и пятом этажах (16% спроса).

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов добавил, что такие показатели появились не от характеристик квартиры, а от распределения цен на них. То есть лоты на первом этаже будут популярнее комфортных квартир на четвертом — девятом этажах, так как там цена ниже. Кроме того, к предложениям на последних этажах покупатели относятся вполне положительно.

26 августа Forbes со ссылкой на данные Росреестра писали, что в июле 2022 года спрос на новостройки в Москве резко увеличился после весеннего спада. Число сделок по купле-продаже недвижимости выросло на 30,9% по сравнению с июнем.