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Financial Times: Польша, Финляндия и страны Балтии могут сами ограничить въезд россиян

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Польша, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия могут принять меры, чтобы сократить число российских граждан, которые смогут въезжать на территорию этих государств и на территорию стран Шенгенской зоны в том случае, если Евросоюз не сможет договориться о коллективных действиях. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на их совместное заявление.

«До тех пор пока такие меры не приняты на уровне Европейского союза, мы рассмотрим возможность введения временных мер на национальном уровне для решения неотложных вопросов общественной безопасности, связанных с увеличением потока граждан России, которые пересекают наши границы», — говорится в публикации.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Праге представители стран попытаются достичь «политической договоренности» в вопросе визовых ограничений для России. Он отметил, что речь идет только о дискуссии — на встрече в Праге не будет принято никаких практических решений.

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