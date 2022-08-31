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FT: экономика Турции выросла более чем на 7% во втором квартале на фоне рекордной инфляции

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Depositphotos

Экономика Турции во втором квартале 2022 года выросла на 7,6%, несмотря на рекордную инфляцию в стране. Об этом пишет Financial Times.

В период с апреля по июнь, несмотря на максимальную за 23 года инфляцию, которая дошла почти до 80%, ВВП страны подросло на 7,6% из-за большого уровня экспорта, отметили в публикации.

Там также добавили, что среди стран «G20» экономический рост Турции самый большой, так как население массово закупало товары, ожидая роста цен в ближайшее время.

По данным газеты, президент Турции Реджеп Эрдоган в своей политике в приоритет взял вопрос финансовой стабильности, а не борьбу с инфляцией. Кроме того, такая позиция позволит создать новые рабочие места и увеличит общий уровень благосостояния.

В начале августа президенты России Владимир Путин и Турции Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли решение совместно наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике и предпринять шаги для сотрудничества в сфере торговли, транспорта, туризма и сельского хозяйства.

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