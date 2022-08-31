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Акции «Газпрома» подскочили более чем на 35% на фоне рекомендаций по выплате дивидендов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Акции «Газпрома» в моменте подросли на 35,3% на фоне новостей, где совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить первые в истории компании промежуточные дивиденды. Об этом свидетельствуют данные на Мосбирже.

При открытии торгов акции «Газпрома» подскочили больше чем на 18% и уперлись в верхнюю границу ценового коридора. Перед открытием торгов биржа повысила ее до 241,82 рубля.

После этого биржа не один раз повышала эту границу, где она остановилась на отметке в 279,96 рублей. Максимальная цена ценных бумаг «Газпрома» в пике была на уровне 275,96 рублей, что на 35,3% выше показателей при закрытии торгов накануне. Однако к 11.10 мск рост стоимости акций компании замедлился и дошел до показателя в 255,84 рублей (+25,14%).

30 августа в Telegram-канале энергетического холдинга сообщалось, что по итогам первых шести месяцев 2022 года чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила рекордные 2,5 трлн рублей.

До этого совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие суммарным объемом в 1,2 трлн рублей — в размере 51,03 руб. на акцию. Выплату всех дивидендов за первое полугодие планируется произвести до 15 ноября 2022 года. До 11 октября в совете директоров монополиста рекомендовали определить круг лиц, которые смогут получить выплаты.

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