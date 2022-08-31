Курс рубля в начале торгов 31 августа ослабел к доллару и евро

Курс рубля ослабел к доллару и евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные утренних торгов 31 августа на Московской бирже.

По состоянию на 11:00 мск за американскую валюту трейдеры дают 60,29 руб., за евро — 60,33 руб. По итогам закрытия вечерней сессии торгов 30 августа эти показатели были на уровне 59,94 и 60 расчетных единиц соответственно. Курс ведущих мировых валют к рублю укрепился на 35 и 33 копейки.

Официальный курс доллар на 31 августа, по оценке Центробанка, составил 60,36 руб., курс евро — 60,57 руб. Таким образом, котировки Мосбиржи по американской и европейской валюте пока не дотягивают до официальных 7 и 24 копейки соответственно.

22 августа курс евро упал к доллару ниже $1 впервые с июля. В моменте пара доллар-евро падала до показателя 0,9995. На этом фоне опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призывали россиян воздержаться от приобретения зарубежной валюты. Альтернативным вариантом вложений в евро и доллары стал бы, по их мнению, китайский юань.