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Свыше 7 тыс. инновационных вагонов в РФ простаивало в августе из-за дефицита подшипников

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РМ-Рейл

В августе в России простаивало около 7,5 тыс. инновационных вагонов из-за дефицита подшипников. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники и сообщение от директора по ремонту и эксплуатации подвижного состава НТК Сергея Попова.

В августе в РФ простаивали 7–7,5 тыс. инновационных полувагонов, в том числе более 6 тыс. у НТК. При этом их замена менее грузоподъемными аналогами может привести к тому, что погрузка может недосчитаться 100 тыс. тонн угля, заявил Попов. При этом источник издания добавил, что в июле простаивало всего 1,4 тыс. таких вагонов.

Попов пояснил, что сейчас испытание проходят подшипники двух китайских заводов. При этом они еще не сертифицированы, так как должны на стенде пройти свыше 400 тыс. км, которые будут достигнуты к октябрю. Однако для того, чтобы завозить подшипники из Китая необходимо отменить таможенную пошлину в 10%, только Минпромторг отказывается это делать.

Участники рынка указали, что из-за отсутствия подшипников и поставок комплектующих ремонт инновационных вагонов попросту невозможен. Если же вопросы с поставками не будут решены, то все больше вагонов будут отправлены в отстой.

25 июля РИА «Новости» сообщили, что объем производства грузовых вагонов в России к концу года может составить не более 50 тысяч единиц, что на 20% ниже прошлогоднего результата. Среди факторов, повлиявших на снижение объемов производства, эксперты называют падение объемов перевозки грузов по железной дороге и отсутствие производства отдельных комплектующих в России. В частности, речь идет о подшипниках кассетного типа.

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