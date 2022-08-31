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Британская Shell собирается продолжить работу по выходу из Sakhalin Energy

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Sakhalin Energy

Британская нефтегазовая компания Shell продолжит работу над выходом из компании Sakhalin Energy, которая является экс-оператором проекта «Сахалин-2». Об этом ТАСС заявил представитель британской организации.

«Мы продолжаем работать над реализацией нашего намерения выйти из Sakhalin Energy Investment Company в соответствии с действующим законодательством и существующими соглашениями», — отметил представитель Shell.

Также он решил привести слова главы Shell Бена ван Бердена, которые он сказал во время объявления результатов за второй квартал. Тогда он заявил, что маловероятно вхождение Shell в российскую компанию, которой может быть передана доля в Sakhalin Energy, ведь это не соответствует намерениям по выходу с рынка России.

26 августа «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что компания Shell собирается дождаться расторжения контракта с новым российским оператором «Сахалин-2», а после этого потребовать компенсации убытков. По данным газеты, Shell не собирается подписывать долгосрочное соглашение с компанией.

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