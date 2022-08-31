Чекунков: дефицит вывоза грузов по Восточному полигону может вырасти до 150 млн тонн

Руководитель Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что дефицит вывоза грузов по Восточному полигону железных дорог может вырасти до 150 миллионов тонн через три года, в будущем может дойти и до 200 миллионов тонн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Восточный полигон не справляется, это очевидно. Мы уже в этом году не вывезли порядка 73 миллионов тонн грузов и думаем, что дефицит вырастет до 150 миллионов через три года. Уверен, что будут и 200 миллионов тонн на каком-то горизонте», — рассказал Чекунов.

Он отметил, что единственным вариантом решения проблемы может быть Северный морской путь и изменение структуры грузов.

Ранее Чекунков заявил, что России на фоне санкций стоит пойти восточным путем, следуя канонам жившего в Древнем Китае генерала и философа, автора трактата о военной стратегии «Искусство войны» Сунь Цзы.

Министр предупредил, что этот путь будет долгим и последовательным, но успешным. «Это кампания на несколько поколений, где каждое предыдущее передает следующему верный пас», — отметил Чекунков.