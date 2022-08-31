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Поставки по «Северному потоку» прекратились

Поставки по «Северному потоку» упали почти до нуля в связи с началом ремонта агрегата

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nord-stream.ru

Прием газа по российскому газопроводу «Северный поток» ФРГ остановлен почти полностью. Это произошло из-за начала ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel.

Остановка произошла в 03:00 мск среды.

30 августа «Газпром» подтвердил остановку работы трубопровода «Северный поток — 1» с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября. Профилактическую процедуру произведут в связи с неполадками единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. После окончания работ объемы прокачки топлива по трубопроводу составят 33 млн кубометров в сутки.

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