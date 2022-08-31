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СКЦ разрешил выход еще трем судам из украинских портов в рамках продуктовой сделки

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Nina Lyashonok/AP

В Совместном координационном центре заявили, что еще трем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки в среду был разрешен выход из украинских портов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В СКЦ отметили, что суда перевезут в общей сложности 107 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы.

В публикации отмечается, что судно Maran Astronomer повезет из Южного в Испанию 74 500 тонн кукурузы. Lady Aillar с 27 000 тонн кукурузы пойдет также из Южного – в Испанию. В это же время корабль Hazar S повезет из Черноморска в Турцию 5500 тонн кукурузы.

Ранее Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход из украинских портов трех судов.

Три танкера вывезут с украинской территории в общей сложности 72,98 тыс. тонн продовольствия. Сухогруз Karteria доставит 37,5 тыс. тонн пшеницы в Турцию, где ее переработают в муку. Эту партию купила Всемирная продовольственная программа, чтобы доставить в Йемен.

Еще два судна — Peace M и Ash Baltic — вывезут 24,48 тыс. и 11 тыс. тонн кукурузы соответственно и направят в Румынию и Египет.

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