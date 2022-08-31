Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии решили исключить «халявщиков» из программы компенсаций на газ. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

В публикации отмечается, что с 1 октября в Германии будет введен специальный сбор для потребителей газа, который составит 2,4 евроцента за кВт•ч. Дополнительные средства будут направлены на частичную компенсацию затрат-импортеров топлива.

По словам Хабека, для получения помощи предприятию необходимо участвовать в обеспечении энергетической безопасности Германии, компенсируя недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции. Оно также не должно выплачивать премии и дивиденды, пока претендует на государственную поддержку.

Ранее Хабек заявил, что существует ряд возможностей для влияния на газовый рынок в Евросоюзе, которые будут обсуждаться в начале сентября в сообществе.

Он отметил, что введение потолка на стоимость газа повлекло бы проблемы.

28 августа стало известно, что биржевые цены на газ в Европе устремились к рекордным показателям из-за того, что сохраняются ограничения по его поставкам из России. Расчетная цена на сентябрьские фьючерсы 26 августа составила $3507,3, что стало самым большим значением за все время существования европейских хабов, то есть с 1996 года.