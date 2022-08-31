Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Гандболистка Вяхирева объяснила, почему уехала из России в норвежский клуб 01:18
Кондолиза Райс: без Горбачева холодная война не завершилась бы миром 01:12
Глава ЕК фон дер Ляйен: Горбачев открыл путь к свободной Европе 01:09
Города Нидерландов попросили временно снять с них антироссийские санкции 01:06
Слуцкий: Горбачев является сложной и противоречивой исторической фигурой 01:01
Конкурент Дзюбы Балотелли хочет уйти из «Аданы Демирспор» до закрытия летнего... 00:57
Зеленский: Украина присоединится к конвенциям о торговле и транзите со странами... 00:54
Экс-глава СПЧ Федотов: Горбачев отодвинул мир от ядерной войны 00:53
Российский теннисист Рублев с трудом обыграл 64-ю ракетку мира в первом круге US... 00:43
Берлускони назвал Горбачева человеком, изменившим историю XX века 00:41

Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газ

close
100%
Global Look Press

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии решили исключить «халявщиков» из программы компенсаций на газ. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

В публикации отмечается, что с 1 октября в Германии будет введен специальный сбор для потребителей газа, который составит 2,4 евроцента за кВт•ч. Дополнительные средства будут направлены на частичную компенсацию затрат-импортеров топлива.

По словам Хабека, для получения помощи предприятию необходимо участвовать в обеспечении энергетической безопасности Германии, компенсируя недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции. Оно также не должно выплачивать премии и дивиденды, пока претендует на государственную поддержку.

Ранее Хабек заявил, что существует ряд возможностей для влияния на газовый рынок в Евросоюзе, которые будут обсуждаться в начале сентября в сообществе.
Он отметил, что введение потолка на стоимость газа повлекло бы проблемы.

28 августа стало известно, что биржевые цены на газ в Европе устремились к рекордным показателям из-за того, что сохраняются ограничения по его поставкам из России. Расчетная цена на сентябрьские фьючерсы 26 августа составила $3507,3, что стало самым большим значением за все время существования европейских хабов, то есть с 1996 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть