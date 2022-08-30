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Минпромторг: РФ и партнеры покроют потребности российских предприятий в кассетных подшипниках

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В Минпромторге РФ сообщили, что российские производители и партнеры из дружественных стран смогут закрыть потребность отечественных вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий в подшипниках кассетного типа, передает ТАСС.

По данным министерства, предприятиям во втором полугодии требуется порядка 190 тыс. единиц подшипников кассетного типа.

Вероятная отмена уплаты антидемпинговой пошлины на ввоз подшипников из Китая может привести к полной остановке российского производства этой продукции, отметили в Минпромторге.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в России может начаться дефицит подшипников для железнодорожных вагонов из-за ухода крупных иностранных компаний. В апреле, в частности, об уходе с российского рынка объявил крупнейшего в мире производителя промышленных подшипников из Швеции SKF.

С 2011 года для российских производителей действует антидемпинговая пошлина, которая позволяет выровнять на рынке стоимость китайской и российской продукции. В России конические подшипники кассетного типа производят «Тек-ком производство» в Тверской области и «ЕПК-Бренко» в Саратовской области. С августа также возобновлен выпуск подшипников с использованием альтернативных поставщиков компонентов.

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