Минэкономики представило сценарии развития экономики России до 2030 года

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников представил сценарии развития экономики России до 2030 года. Целевым является ускоренная адаптация экономики к новой обстановке, сообщается на сайте ведомства.

В сценарии предусмотрены решения, которые уже в 2024 году позволят перейти от спада к устойчивому росту. Обеспечить рост планируется за счет внутреннего спроса, включая инвестиционный и потребительский.

«Сегодня мы продвигаемся именно по этому сценарию, реализовав план первоочередных действий», — заявил Решетников.

В рамках развития транспортно-логистической инфраструктуры сформирован транспортно-экономический баланс до 2030 года исходя из новых потребностей в экспорте и импорте в связи с международными санкциями. Кроме того, ведется работа в сфере поддержки проектов импортозамещения в разных отраслях, в первую очередь, в высокотехнологичных секторах экономики. Приоритетом является достижение технологической самостоятельности российского производства, говорится в сообщении ведомства.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин призвал правительство принять среднесрочные меры для восстановления темпов роста российской экономики в условиях западных санкций. Для реализации этой цели необходимо комплексное развитие всех секторов, включая фондовый, банковский, страховой и пенсионный.