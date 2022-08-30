Цена нефти Brent по итогам торгов снизилась более чем на 6%

Стоимость фьючерсов нефти марки Brent опустилась на 6,01% до $98,7 за баррель по сравнению с утренними показателями. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Максимального значения котировки достигли утром, когда баррель Brent стоил $105,35. Однако после этого стоимость неуклонно снижалась, опускаясь в моменте до $97,6. Стоимость нефти марки WTI в нижней точке опускалась до $91,5, а в ходе вечерней сессии фьючерсы торговались по $91,74.

30 августа газета Wall Street Journal сообщала, что объем экспорта нефти из России на мировой рынок достиг докризисного уровня. Это обстоятельство поставило западные страны в тупик на фоне роста топливных цен. В материале отмечалось, что Россия с каждым месяцем увеличивает поставки нефти на мировой рынок, несмотря на санкции со стороны западных стран.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в июле объем экспорта составил всего на 600 тыс. баррелей в день меньше уровня начала года. Однако доход России от продаж топлива составляет в среднем $20 млрд в месяц, что на $6 млрд больше среднего показателя за прошлый год.