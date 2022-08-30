Кабмин РФ распорядился передать «дочке» Mitsui 12,5% в «Сахалине-2»

После того, как японская компания Mitsui официально подтвердила свое согласие сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», российское правительство разрешило передать 12,5% в новом операторе проекта зарегистрированной в Дубае «дочке» Mitsui.

Соответствующее подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с... уведомлением компании «Мицуи и Ко., Лтд.» о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Энергия» разрешить передачу 12,5 процента доли в уставном капитале указанного общества компании «МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД (MIT SEL Investment LTD. — «Газета.Ru»)», — говорится в документе.

Новому оператору проекта «Сахалин-2» поручено подготовить все необходимые для передачи документы.

25 августа правительство Японии подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».