Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Москве покончил с собой 15-летний подросток 20:40
Фитнес-трекер рассекретил британсккю ядерную базу 20:39
Geely готовится купить «моторное» подразделение Renault на паях... 20:38
Французский футболист с российским паспортом перешел в «Торпедо» 20:34
В Госдуме оценили предложение о запрете на ношение в школу смартфона 20:30
Критик Соседов потребовал прекратить травлю вернувшейся в Россию Пугачевой 20:28
В Google Play придумали, как получать деньги россиян в обход санкций 20:28
«Газпром» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие на 1,2 трлн... 20:25
Эксперты в США выяснили, что системы автоторможения плохо «видят»... 20:18
Зеленский заявил, что ждет от МАГАТЭ содействия по «демилитаризации» ЗАЭС 20:17

Кабмин РФ распорядился передать «дочке» Mitsui 12,5% в «Сахалине-2»

close
100%
Владимир Михайлов/РИА «Новости»

После того, как японская компания Mitsui официально подтвердила свое согласие сохранить долю в нефтегазовом проекте «Сахалин-2», российское правительство разрешило передать 12,5% в новом операторе проекта зарегистрированной в Дубае «дочке» Mitsui.

Соответствующее подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с... уведомлением компании «Мицуи и Ко., Лтд.» о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Сахалинская Энергия» разрешить передачу 12,5 процента доли в уставном капитале указанного общества компании «МИТ СЭЛ Инвестмент ЛТД (MIT SEL Investment LTD. — «Газета.Ru»)», — говорится в документе.

Новому оператору проекта «Сахалин-2» поручено подготовить все необходимые для передачи документы.

25 августа правительство Японии подтвердило, что корпорации Mitsubishi и Mitsui приняли решение сохранить свои доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть