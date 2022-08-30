Индийский сырьевой трейдер Адани стал третьим богатейшим бизнесменом мира после Маска и Безоса

Основатель и глава индийского конгломерата Adani Group Гаутам Адани вошел в тройку самых богатых людей мира. Выше него в рейтинге расположились только генеральный директор Tesla Илон Маск и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, сообщает Bloomberg.

Состояние индийского сырьевого трейдера оценивается сейчас в $137,4 млрд. Это на $1,5 млрд больше, чем у президента группы компаний Louis Vuitton, Moët, Hennessy, французского бизнесмена Бернара Арно. Именно последний до недавнего времени занимал третье место в рейтинге богатейших людей мира. Адани стал первым азиатским предпринимателем, вошедшим в тройку самых влиятельных бизнесменов.

Илон Маск с большим отрывом от ближайшего конкурента по-прежнему остается лидером рейтинга, его состояние оценивается в $251,4 млрд. Совокупный капитал Безоса, занимающего вторую строчку, составляет $153,4 млрд.

В 2021 году тройка самых богатых бизнесменов мира выглядела иным образом. Лидером рейтинга, согласно подсчетам Forbes, был Джефф Безос, состояние которого на тот момент оценивали в $177 млрд. Вторую строчку занимал Илон Маск с $151 млрд, а на третьем месте с небольшим отставанием был Бернар Арно с $150 млрд.