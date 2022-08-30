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Глава Минфина ФРГ Хабек заявил о наличии механизмов влияния на стоимость газа

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Global Look Press

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что существует ряд возможностей для влияния на газовый рынок в Евросоюзе, которые будут обсуждаться в начале сентября в сообществе. Об этом сообщал Zeit Online.

Он отметил, что введение потолка на стоимость газа повлекло бы проблемы.

«Жесткий потолок повлек бы существенные проблемы», — сказал Хабек.

Ранее сообщалось, что жители Франции стали закупать больше дров на фоне роста цен на газ и электричество, стоимость древесины также выросла.

28 августа стало известно, что биржевые цены на газ в Европе устремились к рекордным показателям из-за того, что сохраняются ограничения по его поставкам из России. Расчетная цена на сентябрьские фьючерсы 26 августа составила $3507,3, что стало самым большим значением за все время существования европейских хабов, то есть с 1996 года.

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