Трасс хочет выдать лицензии на добычу газа в Северном море

Глава МИД Британии Лиз Трасс сообщила, что если одержит победу на выборах премьер-министра страны, то разрешит бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море и освоения новых месторождений, сообщает The Times со ссылкой на собеседника.

Политик может одобрить около 130 лицензий на бурение и изучение месторождений, сообщает НСН.

Однако эксперты считают, что такие шаги Трасс не помогут уменьшить стоимость электроэнергии в стране.

Также, не исключено, что при победе на выборах Трасс начнет больше инвестировать государственных средств в свои британские проекты для увеличения производства.