«Секретный триумф» российского президента Владимира Путина заключается в развитии сельского хозяйства, сообщает итальянская Corriere della Sera.

В текущем году РФ достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям». Как напоминает издание, еще свежи воспоминания, когда американские фермеры «не давали советским гражданам голодать». Однако сейчас это в прошлом.

Отмечается, что при Путине в России произошло возрождение сельского хозяйства. С 2000 года до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ увеличился в 16 раз. Сегодня страна производит больше зерна, чем США, пишет Corriere della Sera.

Россия и США занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых при этом проживают по 1,4 миллиарда человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд, цитирует публикацию НСН.

Отмечается, что на российское сельское хозяйство положительным образом влияет глобальное потепление. Россия вместе с Канадой и скандинавскими странами находится в выигрышном положении от изменения климата.