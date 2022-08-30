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Акции «Газпрома» выросли в цене более чем на 6% перед остановкой «Северного потока»

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Стоимость акций «Газпрома» выросла на 6,22% на фоне новостей о приостановке работы трубопровода «Северный поток — 1» в начале сентября 2022 года. К 18:30 мск ценные бумаги монополиста торгуются на уровне 201,75 руб. за штуку, свидетельствуют данные Московской биржи.

В моменте стоимость акций монополиста увеличивалась до 201,95 руб. за ценную бумагу — эта планка стала максимальной в ходе торгов 30 августа. При этом минимальные значения достигали 190,45 руб.

30 августа «Газпром» подтвердил остановку «Северного потока» в начале осени. Ремонтные работы пройдут с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября 2022 года. После окончания профилактики прокачку газа по газопроводу восстановят до уровня 33 млн кубометров в сутки.

28 августа экономиста консалтинговой компании Лиам Пич заявил, что Россия может остановить экспорт газа в страны Евросоюза, по крайней мере, на один год без негативных последствий для своей экономики. Без учета поставок топлива в ЕС Москва в состоянии зарабатывать до $20 млрд в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов.

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