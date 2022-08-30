Боррель заявил, что «некоторые голоса» в ЕС выступают за пересмотр санкций против России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, участвующий в Праге в неформальных заседаниях глав минобороны и МИД союза, признал, что «некоторые голоса» в ЕС выступают за пересмотр санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ЕС ввел жесткие санкции против России. Конечно, министры (главы МИД стран ЕС. — «Газета.Ru») будут их обсуждать, их эффективность <…> Некоторые голоса выступали за пересмотр санкций», — сказал он.

При этом Боррель не уверен, что «министры в целом на это настроены, санкции останутся в силе».

Ранее депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли говорил, что санкции против России необходимо отменить.

До этого депутат Национального собрания, экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен сообщала, что антироссийские санкции, введенные Евросоюзом в ответ на военную спецоперацию России на Украине, нанесли больше вреда самой Европе.

ЕС вместе с США и другими странами ввел ограничительные меры против России с момента начала спецоперации на Украине в конце февраля. Как не раз отмечали различные СМИ, санкции в итоге вызвали ряд проблем для самих западных государств, в том числе связанных с ростом цен на энергоресурсы и усилением инфляции.