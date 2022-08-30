В Венгрии разрешили возведение пятого реактора АЭС «Пакш-2»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что управление по атомной энергии Венгрии разрешило строительство пятого реактора АЭС «Пакш-2» и «ядерного острова». Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

По его словам, этот корпус сможет гарантировать, что при производстве атомной энергии не произойдет выброса вредных веществ в окружающую среду.

«Это здание будет построено так, что даже в случае крупной авиакатастрофы сможет защитить нас от радиоактивного заражения и будет готово к различным экстремальным воздействиям окружающей среды», — сказал Сийярто.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт нарастит поставки российского газа с сентября, если об этом удастся договориться с «Газпромом».

Других подробностей Сийярто не назвал.

13 августа госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что «Газпром» начал поставлять газ в страну по газопроводу «Турецкий поток» сверх установленных контрактов.

По его словам, ежедневный дополнительный объем до конца августа составит 2,6 млн кубометров.