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На Украине заявили о рекордном объеме помощи от Запада

Министр Марченко: Киев получил рекордные за полгода $4,6 млрд иностранной помощи в августе

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Efrem Lukatsky/AP

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что сумма финансовой помощи, которую Киев получил от иностранных доноров в августе, составила рекордные за полгода $4,6 млрд. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

«Эти средства были для нас очень важны. Они позволили нам увеличить сумму средств, полученных от доноров в августе, до $4,6 млрд. Это наибольшая сумма, которую мы получили в месяц за последние полгода», — сказал Марченко.

Министр также добавил, что полученные средства позволили Украине профинансировать все необходимые бюджетные расходы.

Ранее Марченко заявлял, что Киев до конца 2022 года рассчитывает получить еще $12-16 млрд от западных стран. Он отметил, что итоговая сумма зависит от «успешности переговоров».

18 августа сообщалось, что Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около 350 млн долларов США) в виде финансовой помощи на закупку газа к началу отопительного сезона.

25 августа газета Politico со ссылкой на источники писала, что Вашингтон планирует до конца финансового года (заканчивается 30 сентября) отправить примерно $1,5 млрд военной помощи Украине, это оставшаяся часть суммы, одобренной конгрессом США.

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