Глава ЕК заявила о достижении среднего по ЕС уровня заполнения хранилищ газом в 80%

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о достижении уровня заполнения хранилищ газом в 80%. Об этом она сообщила на саммите по энергетической безопасности Балтийского моря в Дании, передает РИА «Новости».

«Мы в целом уже достигли уровня, о котором договорились по этому году, но мы знаем, что будем увеличивать уровень заполнения хранилищ», — сказала она.

Ранее министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что страна не будет снижать цены на природный газ для импортеров в Евросоюзе.

Осланд также добавил, что Брюссель «20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка». Теперь Норвегия «оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов».

18 августа стало известно, что ведущие газовые импортеры стран Евросоюза полагают, что для борьбы с энергетическом кризисом Норвегии следует поставлять данное голубое топливо в сообщество по цене ниже рыночной.