Глава минэкономики Франции Ле Мэр допустил нормирование электроэнергии при суровой зиме

В случае суровой зимы французским властям придется прибегнуть к нормированию электроэнергии во избежание энергетического дефицита в стране. Об этом заявил министр экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканал BFM.

«Будем работать вместе со всеми нашими предприятиями для организации нормирования энергии в случае, если зима будет суровой. Необходимо понять, как мы сможем организовать нормирование электроэнергии для предприятий», — заявил Ле Мэр.

Однако он отметил, что нормирование потребления электроэнергии во Франции должно стать крайней мерой, чтобы «не добавлять экономический кризис к энергетическому». По его словам, уже сейчас необходимо искать альтернативных поставщиков газа вместо России.

30 августа агентство Reuters сообщило, что Франция оказалась готова к сокращению поставок российского газа в связи с международными санкциями против Москвы. Сокращении импорта российского газа компанией Engie никак не повлияет на ситуацию на энергорынке Франции. Энергетический гигант уже начал переговоры с поставщиками топлива в Алжире, пытаясь в среднесрочной перспективе договориться на поставки.