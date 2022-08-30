Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Россиян подвергнут более тщательному досмотру при въезде в Латвию 17:37
Джабаров предложил ассиметричный ответ на изъятие евро у россиян таможней... 17:36
Агент Гурцкая рассказал, как «Спартак» был в шаге от покупки нынешнего лидера ЦСКА 17:35
Эдди Мерфи вернется к своей роли в сиквеле «Полицейского... 17:31
Боррель: ЕС готов обучать ВСУ навыкам радиационной, бактериологической и химической защиты 17:29
В Екатеринбурге мужчина притворился силовиком и вынудил жертву переписать... 17:29
В Раде одобрили закон о закрытии СМИ без решения суда 17:26
Глава МИД Венгрии призовет министров ЕС прекратить эскалацию украинского конфликта 17:26
МВД назвало предварительную причину ДТП со «скорой» и бензовозом... 17:26
Премьер Греции Мицотакис обвинил Россию в «газовой атаке на всю Европу» 17:26

Глава минэкономики Франции Ле Мэр допустил нормирование электроэнергии при суровой зиме

close
100%
Michel Euler/AP

В случае суровой зимы французским властям придется прибегнуть к нормированию электроэнергии во избежание энергетического дефицита в стране. Об этом заявил министр экономики финансов, промышленного и цифрового суверенитета страны Франции Брюно Ле Мэр в эфире телеканал BFM.

«Будем работать вместе со всеми нашими предприятиями для организации нормирования энергии в случае, если зима будет суровой. Необходимо понять, как мы сможем организовать нормирование электроэнергии для предприятий», — заявил Ле Мэр.

Однако он отметил, что нормирование потребления электроэнергии во Франции должно стать крайней мерой, чтобы «не добавлять экономический кризис к энергетическому». По его словам, уже сейчас необходимо искать альтернативных поставщиков газа вместо России.

30 августа агентство Reuters сообщило, что Франция оказалась готова к сокращению поставок российского газа в связи с международными санкциями против Москвы. Сокращении импорта российского газа компанией Engie никак не повлияет на ситуацию на энергорынке Франции. Энергетический гигант уже начал переговоры с поставщиками топлива в Алжире, пытаясь в среднесрочной перспективе договориться на поставки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть