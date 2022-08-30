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В Минэнерго Алжира призвали российские компании увеличить инвестиции в страну

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Zohra Bensemra/Reuters

Российским компаниям необходимо инвестировать больше денежных средств в промышленные и энергетические предприятия Алжира. Слова главы Минэнерго африканской страны Мухаммада Аркаба приводит агентство «Прайм».

В ходе встречи с российским послом в Алжире Валерьяном Шуваевым Аркаб призвал компании из России создавать взаимовыгодное партнерство с местными компаниями, передавать знания и технологии, а также обмениваться опытом. Стороны также обсудили сотрудничество в сферах энергетики и горнодобывающей промышленности в Алжире.

30 августа агентство Reuters сообщило, что Франция оказалась готова к сокращению поставок российского газа. В качестве одной из альтернатив российскому топливу Париж рассматривает увеличение объемов закупок алжирского сырья. В частности, французская энергетическая компания Engie начала переговоры с поставщиками газа в Алжире, пытаясь в среднесрочной перспективе договориться о поставках.

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