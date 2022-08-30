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Польша и Украина хотят построить трубопровод для поставки растительного масла в Гданьск

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Jakub Szymczuk/KPRP/Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Власти Польши и Украины планируют разработать совместный проект строительства трубопровода для транспортировки растительного масла с украинской территории в порт города Гданьск. Об этом пишет Interia Biznez со ссылкой на канцелярию польского правительства.

Сообщается, что польская сторона согласилась на подписание соответствующего меморандума и выразила надежду на частичную разблокировку украинского экспорта и повышение продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым угрожает голод. Предполагается, что это должно снизить миграционное давление на Европу.

Для работы над проектом будет сформирована группа, которая займется проработкой вариантов маршрута прокладки труб, а также представит технические параметры и требования.

Ранее сообщалось, что правительство Польши в 2023 году примет «бюджет на трудные времена» в связи с тем, что антироссийские санкции оказали негативное воздействие на экономику страны.

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