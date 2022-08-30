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Молдавия перечислила «Газпрому» аванс за поставки в первой половине августа

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Компания «Молдовагаз» перечислила «Газпрому» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа. Об этом сообщил глава молдавской энергетической фирмы Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Сегодня АО «Молдовагаз» перечислило ПАО «Газпром» в полном объеме оплату за природный газ, поставленный в первой половине августа 2022 года. Это 16,74 миллиона долларов США, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце», — написал Чебан.

По его словам, это произошло после того, как комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии разрешила местной компании «Энергоком» приобрести у «Молдовагаза» 10 млн кубометров природного газа. Чебан также выразил благодарность правительству Молдавии, которое учло совместно разработанные правлением компании и Министерством инфраструктуры и регионального развития антикризисные меры.

30 августа вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна нашла способ выплатить долг российскому «Газпрому» за предоставленный газ за август. По его словам, закупка компанией «Энергоком» 10 млн кубов у «Молдовагаза» позволит заплатить российскому предприятию аванс за уже полученный газ.

При этом Спыну отметил, что топливо будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит $1458,92 за тысячу кубометров, для второго — $1881, его планируется закупить в сентябре.

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