ExxonMobil подаст судебный иск к РФ, если ей не позволят продать долю в «Сахалин-1»

Американская нефтяная компания ExxonMobil намерена подать судебный иск к России, если она не получит разрешения на продажу доли в совместном проекте «Сахалин-1». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Руководство ExxonMobil считает, что действия властей РФ дискриминируют права компании и не позволяют ей спокойно покинуть проект.

Речь идет об указе президента РФ, который запрещает инвесторам из «недружественных» государств продавать доли в российских стратегических активах топливно-энергетического комплекса без специального разрешения от кабмина.

В начале августа стало известно, что в финансовом отчете компании ExonMobil утверждается, что нефтегазовая корпорация ведет переговоры о передаче проекта «Сахалин-1» другой стороне.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России создали компанию, которой перейдут все права и обязанности оператора СРП-проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy.