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Мишустин призвал принять меры для восстановления темпов роста экономики

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Правительству необходимо принять среднесрочные меры для восстановления темпов роста российской экономики в условиях западных санкций. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в рамках стратегической сессии по развитию отечественной финансовой системы.

«Главная задача сейчас — принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста», — отметил Мишустин.

Для реализации этой цели необходимо комплексное развитие всех секторов российской экономики, включая фондовый, банковский, страховой и пенсионный. На выполнение данной задачи должны быть направлены совместные усилия Правительства и Банка России, добавил он.

«Совместные усилия Правительства и Банка России должны быть направлены на разработку эффективных инструментов, которые отвечают на вызовы нового времени», — заключил премьер-министр.

30 августа премьер России Михаил Мишустин заявил о стабилизации российской экономики благодаря совместным решениям с ЦБ. ЗА последнее время удалось стабилизировать рынки и банковскую систему, снизить инфляционные риски, что положительно отражается на динамике потребительского спроса.

Накануне он также сообщил, что многие меры по поддержке экономики России, введенные после санкций со стороны Запада, доказали свою эффективность и будут продлены. В их число вошли кредитные каникулы для предпринимателей и отмена проверок бизнеса со стороны трудовой инспекции, МЧС и Роспотребнадзора.

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