«Газпром» сокращает поставки газа французской Engie с 30 августа

Российский «Газпром» известил французскую нефтегазовую компанию Engie о сокращении поставок газа со вторника, 30 августа, из-за контрактных разногласий. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на источник в Engie.

«Французская энергетическая компания Engie заявила во вторник, что российская компания проинформировала ее о дополнительных и немедленных сокращениях поставок газа по причине разногласий между сторонами в применении контрактов», – говорится в публикации.

«Газпром» уже сократил поставки газа Engie в июле, напоминает «Москва 24».

В настоящее время российская компания поставляет французским партнерам 1,5 тераватт-часа в месяц. Отмечается, что французская компания, несмотря на этот шаг «Газпрома», заверила клиентов, что предприняла необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок газа.