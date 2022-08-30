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Песков заявил, что санкции мешают поставкам российского газа в ЕС

Поставкам российского газа в европейские страны мешают только технологические проблемы, связанные с санкциями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, гарантирует ли Россия возобновление поставок газа по трубопроводу «Северный поток» после завершения ремонта газоперекачивающей турбины.

«Есть гарантия того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничего не мешает. Россия была и остается готовой выполнять все свои обязательства», – цитирует Пескова «Москва 24».

Комментируя трудности с возвращением России турбины для газопровода, представитель Кремля заявил, что ЕС принимает в этой ситуации в высшей степени сомнительные и необъяснимые решения.

«Это относится к сфере тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и, наверное, невозможно объяснить, но за которые приходится очень много платить простым гражданам», – заключил он.

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