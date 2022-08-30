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Мишустин: РФ требуется «серьезная донастройка» финансовой системы в условиях санкций

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер министр РФ Михаил Мишустин заявил, что финансовая система России нуждается в «серьезной донастройке», чтобы обеспечить устойчивость работы предприятий и сохранить рабочие места. Об этом он сообщил на стратегической сессии по вопросам развития отечественной финансовой системы, передает ТАСС.

«Нашей финансовой системе в условиях санкций и ограничений требуется серьезная донастройка, прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места», — сказал Мишустин.

Главная задачей в ближайшее время он назвал принятие среднесрочных мер по восстановлению темпов роста экономика. При этом он пояснил, что для этого потребуется комплексное развитие фондового, банковского, страхового и пенсионного секторов.

Накануне Мишустин сообщал, что к концу недели малый и средний бизнес начнет получать льготные кредиты на развитие.

Он отметил, что малые и микропредприятия смогут получать кредиты под ставку 4,5%, а средние — под 3%. Средства можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт помещений либо запуск новой продукции, подчеркнул премьер.

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