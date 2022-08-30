Мишустин заявил о стабилизации российской экономики благодаря совместным решениям с ЦБ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что благодаря совместным решениям с Центробанком властям удалось стабилизировать ситуацию в российской экономике. Об этом он сообщил в ходе стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы», передает РИА «Новости».

«Благодаря совместным с Банком России решениям удалось стабилизировать рынки и банковскую систему, снизить инфляционные риски, что сегодня положительно отражается на динамике потребительского спроса», — сказал Мишустин.

Накануне премьер-министр России заявлял, что многие меры по поддержке экономики России, введенные после санкций со стороны Запада, доказали свою эффективность и будут продлены.

Также Мишустин сообщал, что уровень потребительского спроса в сельскохозяйственном секторе экономики постепенно восстанавливается после ввода западных санкций в конце февраля 2022 года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор придерживается политики плавающего курса, так как именно он дает российской экономике возможность адаптироваться к изменившимся условиям.